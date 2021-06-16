غار الملح: تنفيذ قراري هدم وازالة بنائين تعمد صاحباهما العودة لمخالفة الاجراءات

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تواصلت ، حملات حجز مواد البناء وأيضا تنفيذ قرارات الهدم والازالة للبناءات العشوائية وكل مظاهر التحوز الفوضوي للملك العمومي البحري والترابي والغابي بكامل مناطق غار الملح التي تعمد أصحابها مخالفة اللوائح القانونية بشان إنجازها .وشملت الحملة اليوم وفق ما ذكره لــ(وات) والي الجهة محمد قويدر، كامل الشريط الساحلي لمنطقتي غار الملح و سيدي علي المكي،حيث تم تنفيذ قرار إزالة بنايتين تعمد صاحبهما مخالفة القوانين والعودة للبناء دون تراخيص .كما تم في ذات السياق اعطاء اشارة انطلاق حملة رقابية على الانتصاب بالشواطئ واستغلال المآوي بذات المنطقتين بمشاركة مصالح المعتمدية والبلدية و التجارة والصحة والامن والحرس البحري .ولاحظ والي بنزرت ان هذه الحملة الموسعة ستتواصل ولن تستثني أيّا كان او أيّة منطقة شاطئية او غيرهاوجدد والي بنزرت التاكيد على بقية المكونات الرسمية والمنظماتية والمجتمعية وايضا الاعلامية على معاضدة مجهود السلط الجهوية في انفاذ القانون وحماية الملك العمومي من كل اشكال الاعتداءات الفردية والجماعية ،مبينا ان مصالح الولاية لن تتوانى في الضرب على ايدي كل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون في هذا الشان ،وذلك بكل شفافية ووضوح .وكانت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة الملتئمة امس تحت اشراف والي بنزرت وحضور الدكتورة نصاف بن علية عضوة اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا دعت البلديات والسلط المحلية ووكالة الشريط الساحلي لمراجعة التراخيص المسندة في الشواطئ في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا وكسر حلقات العدوى بالمنطقة بسبب حالة انفلات تلك الشواطئ صحيا وتجاريا.