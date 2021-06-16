عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع الى 3ر688 مليون دينار مع موفى ماي 2021

ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفي ماي 2021 ، الى 3ر688 مليون دينار مقابل 6ر171 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020 مدفوعا بارتفاع اسعار واردات الحبوب، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.وبين المرصد، في بلاغ حول الميزان التجاري الغذائي، ان نسبة التغطية بلغت، مع موفي ماي 2021 ، قرابة 2ر75 بالمائة مقابل 93 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.وتراجعت قيمة الصادرات الغذائية، مع موفى ماي 2021، بنسبة 8ر8 بالمائة في حين زادت الواردات بنسبة 8ر12 بالمائة علما وان العجز يعود اساسا الى ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 9ر13 بالمائة وتراجع صادرات زيت الزيتون بنسبة 8ر24 بالمائةوارتفعت اسعار زيت الزيتون، خلال شهر ماي 2021، بعد تذبذب الاسعار منذ مطلع 2021 في حين سجلت اسعار الحبوب على غرار القمح اللين والشعي والذرة ، تراجعا طفيفا خلال شهر ماي 2021 مقارنة بالاشهر السابقة.وكشف المرصد ، ان اسعار زيت الزيتون، ارتفعت خلال شهر ماي 2021، بنسبة 6ر43 بالمائة مما مكن من تعبئة 849 مليون دينار في حين ارتفعت صادرات الطماطم بنسبة 4ر17 بالمائة محققة ايرادات في حدود 5ر104 مليون دينار .وتراجعت في المقابل اسعار متتوجات الصيد البحري بنسبة 18 بالمائة مما وفر زهاء 5ر191 مليون دينار والتمور بنسبة 2ر13 بالمائة موفرة عائدات في حدود 372 مليون دينار و القوارص بنسبة 1ر4 بالمائة مما حقق ايرادات في حدود 1ر24 مليون دينار.وشهدت واردات المواد الغذائية ، ارتفاعا في اسعار توريد القمح الصلب بنسبة 3ر10 بالمائة بقيمة قاربت 9ر428 مليون دينار والقمح اللين بنسبة 19 بالمائة بقيمة ناهزت 2ر409 مليون دينار و الشعير بنسبة 3ر22 بالمائة الى 1ر336 مليون دينار و الذرة بنسبة 2ر42 بالمائة لتبلغ زهاء 2ر382 مليون دينار.وارتفعت اسعار توريد الحليب ومشتقاته ، الى موفي ماي 2021 ، بنسبة 7ر26 بالمائة بقيمة 9ر44 مليون دينار و الزيت النباتي بنسبة قاربت 5ر26 بالمائة بقيمة 2ر51 مليون دينار.و تراجعت ، في المقابل، اسعار واردات اللحوم بنسبة 2ر56 بالمائة لتبلغ مع موفي ماي 2021، زهاء ، 2 مليون دينار و كذلك السكر بنسبة 4ر7 بالمائة بقيمة جملية ناهزت 7ر51 مليون دينار