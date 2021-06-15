كاس تونس لكرة اليد - نتائج قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي

في ما يلي نتائج قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد (اكابر) التي جرت اليوم الثلاثاء:بعث بني خيار - مكارم المهديةمستقبل مجاز الباب - نادي طبربةشبيبة الشيحية - جمعية الحماماتنسر طبلبة - النادي الافريقينادي قصور الساف - الترجي الرياضيجمعية اريانة - اولمبيك سليمانالنجم الساحلي - نادي جمالنادي ساقية الزيت - النادي الهلالينادي ساقية الزيت او النادي الهلالي - مستقبل مجاز الباب او نادي طبربةشبيبة الشيحية او جمعية الحمامات - نادي قصور الساف او الترجي الرياضيجمعية اريانة او اولمبيك سليمان - بعث بني خيار او مكارم المهديةنسر طبلبة او النادي الافريقي - النجم الساحلي او نادي جمال