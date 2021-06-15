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كاس تونس لكرة اليد - نتائج قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 17:23 قراءة: 0 د, 37 ث
في ما يلي نتائج قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد (اكابر) التي جرت اليوم الثلاثاء:


--الدور ثمن النهائي: (3 جويلية )

بعث بني خيار - مكارم المهدية
مستقبل مجاز الباب - نادي طبربة
شبيبة الشيحية - جمعية الحمامات
نسر طبلبة - النادي الافريقي
نادي قصور الساف - الترجي الرياضي
جمعية اريانة - اولمبيك سليمان
النجم الساحلي - نادي جمال
نادي ساقية الزيت - النادي الهلالي


--الدور ربع النهائي: (7 جويلية)
نادي ساقية الزيت او النادي الهلالي - مستقبل مجاز الباب او نادي طبربة
شبيبة الشيحية او جمعية الحمامات - نادي قصور الساف او الترجي الرياضي
جمعية اريانة او اولمبيك سليمان - بعث بني خيار او مكارم المهدية
نسر طبلبة او النادي الافريقي - النجم الساحلي او نادي جمال


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