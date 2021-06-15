كاس تونس لكرة اليد - نتائج قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي

في ما يلي نتائج قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد (اكابر) التي جرت اليوم الثلاثاء:
--الدور ثمن النهائي: (3 جويلية )
بعث بني خيار - مكارم المهدية
مستقبل مجاز الباب - نادي طبربة
شبيبة الشيحية - جمعية الحمامات
نسر طبلبة - النادي الافريقي
نادي قصور الساف - الترجي الرياضي
جمعية اريانة - اولمبيك سليمان
النجم الساحلي - نادي جمال
نادي ساقية الزيت - النادي الهلالي
--الدور ربع النهائي: (7 جويلية)
نادي ساقية الزيت او النادي الهلالي - مستقبل مجاز الباب او نادي طبربة
شبيبة الشيحية او جمعية الحمامات - نادي قصور الساف او الترجي الرياضي
جمعية اريانة او اولمبيك سليمان - بعث بني خيار او مكارم المهدية
نسر طبلبة او النادي الافريقي - النجم الساحلي او نادي جمال
--الدور ثمن النهائي: (3 جويلية )
بعث بني خيار - مكارم المهدية
مستقبل مجاز الباب - نادي طبربة
شبيبة الشيحية - جمعية الحمامات
نسر طبلبة - النادي الافريقي
نادي قصور الساف - الترجي الرياضي
جمعية اريانة - اولمبيك سليمان
النجم الساحلي - نادي جمال
نادي ساقية الزيت - النادي الهلالي
--الدور ربع النهائي: (7 جويلية)
نادي ساقية الزيت او النادي الهلالي - مستقبل مجاز الباب او نادي طبربة
شبيبة الشيحية او جمعية الحمامات - نادي قصور الساف او الترجي الرياضي
جمعية اريانة او اولمبيك سليمان - بعث بني خيار او مكارم المهدية
نسر طبلبة او النادي الافريقي - النجم الساحلي او نادي جمال
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