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إطفاء 112 حريقا بمناطق مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 14:49 قراءة: 0 د, 16 ث
أطفأت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، الإثنين، 112 حريقا بمناطق مختلفة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وذكر البلاغ أن وحدات الحماية المدنيّة قامت أمس الإثنين بـ 459 تدخلا، بينها 112 لإطفاء حرائق و100 تدخل نجدة وإسعاف بالطرقات و220 للإسعاف في غير حوادث المرور وتدخلان في حوادث شواطئ.




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