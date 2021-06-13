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شركة توزيع المياه تعلن عن القيام بالتتبعات العدلية ضد مخرّبي المنشأة المائية على مستوى مدينة الحامة

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 18:50 قراءة: 0 د, 30 ث
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في تخريب المنشأة المائية على مستوى مدينة الحامة خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت 12 والأحد 13 جوان 2021، نظرا لتكرر هذه الأعمال "الخطيرة" بالجهة في المدة الأخيرة.

وأشارت الى أن "مجموعة من فلاحي الجهة قاموا بعملية التخريب المذكورة لغرض الريّ".


وأكدت شركة استغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته الأحد، أن عملية تخريب قناة جلب مياه شط الفجيج باتجاه مدينة قابس قد تسببت في اضطراب وانقطاع توزيع مياه الشرب بمدينة قابس الكبرى والمناطق المجاورة.

وأفادت انه سيتم استئناف التزويد التدريجي بالماء حال فضّ هذا الاشكال.

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