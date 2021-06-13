نابل: انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي بالميدة بعد وفاة الرئيسة السابقة

وات -

تم، اليوم الأحد، انتخاب بشير بلحاج حسين عن حزب نداء تونس رئيسا جديدا للمجلس البلدي لبلدية الميدة من ولاية نابل وذلك بعد وفاة الرئيسة السابقة شفيقة بن حمودة على إثر حادث مرور.وبين كاتب عام بلدية الميدة مراد بن عون في تصريح لصحفية (وات)، أن الرئيس المنتخب تحصل بعد الاحتكام إلى الدورة الثانية من التصويت على 13 صوتا ليفوز بلحاج حسين على منافسه حسني بن سالم المترشح عن الجبهة الشعبية الذي تحصل على 12 صوتا.وأوضح انه ترشح للدورة الأولى من هذه الانتخاب 4 مترشحين لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة ليتم الالتجاء إلى دورة ثانية للمتحصلين على المرتبة الأولى والثانية حسم فيها الاقتراع الأمر بفارق واحد لمرشح حزب نداء تونس.وتم خلال هذه الجلسة الانتخابية التي انتظمت بدار الثقافة الميدة تحت إشراف كاتب عام الولاية، فيصل الجويني، ورئيس دائرة الشؤون البلدية ومعتمد الجهة، وبحضور كافة اعضاء المجلس البلدي والبالغ عددهم 23 عضوا، الترحم على روح الرئيسة السابقة للمجلس البلدي بالميدة شفيقة بن حمودة وإبراز جهودها من أجل دفع التنمية بالجهة.وللإشارة فان رئيسة المجلس البلدي السابقة شفيقة بن حمودة توفيت فجر الثلاثاء 18 ماي الفارط متأثرة بإصابتها البليغة على إثر حادث مرور بالطريق الجهوية رقم 27 على مستوى مدخل منزل تميم بولاية نابلوجدير بالذكر ان مرشحة حركة النهضة شفيقة بن حمودة انتخبت رئيسة لبلدية الميدة في جويلية 2018 إثر حصولها على 13 صوتا مقابل 9 أصوات لمرشح حزب نداء تونس البشير بورقيبة بلحاج وصوتين اثنين لمرشحة الجبهة الشعبية ليلى بن معاطي