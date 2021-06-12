كاس تونس لكرة القدم - مقابلتا الدور نصف النهائي يوم الاحد 20 جوان

ستقام مقابلتا الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم نسخة "صالح بن يوسف" يوم الاحد 20 جوان الجاري بملعبي رادس والملاسين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت.
وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي:
الاحد 20 جوان 2021
في ملعب حمادي العقربي برادس - س 15
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في ملعب علي بلهوان بالملاسين - س 15
النادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسي
وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي:
الاحد 20 جوان 2021
في ملعب حمادي العقربي برادس - س 15
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في ملعب علي بلهوان بالملاسين - س 15
النادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسي
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