كاس تونس لكرة القدم - مقابلتا الدور نصف النهائي يوم الاحد 20 جوان

ستقام مقابلتا الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم نسخة "صالح بن يوسف" يوم الاحد 20 جوان الجاري بملعبي رادس والملاسين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت.في ملعب حمادي العقربي برادس - س 15النادي الافريقي - الاتحاد المنستيريفي ملعب علي بلهوان بالملاسين - س 15النادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسي