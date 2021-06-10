النهضة: عدم ختم قانون المحكمة الدستورية هو استمرار لخرق الدستور

عبرت حركة النهضة ،اليوم الخميس في بيان لمكتبها التنفيذي، عن" انشغالها" لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الدولة وما يمثله ذلك من "استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان".



واعتبرت الحركة ان عدم الختم " أمر يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام والاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها عبر حوار جدي ومسؤول" ،وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي عقد اجتماعه الدوري الليلة الماضية تم خلاله التداول في الوضع السياسي والصحي والاقتصادي في البلاد .





