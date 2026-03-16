تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة معتمديات من ولاية نابل

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 23:23
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه- إقليم منزل تميم- عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبية وحمام الأغزاز من ولاية نابل ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من اليوم الاثنين، وذلك على إثر العطب الطارئ على قناة جلب مياه الشمال قطر 500 مم.

وذكرت الشركة، في بلاغ لها مساء اليوم، أن المصالح الفنية تقوم حاليا بأشغال الإصلاح اللازمة، وأنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الثلاثاء بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.


