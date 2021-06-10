سليانة : انعقاد أول جلسة محاكمة عن بعد شملت 25 موقوفا مودعين ب3سجون مختلفة

وات -

انعقدت ، اليوم الخميس، بالمحكمة الإبتدائية بسليانة جلسة محاكمة عن بعد لموقوفين مودعين ب3سجون مختلفة (السجن المدني بسليانة وسجني السرس والمرناقية )عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد باستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري، وذلك في إطار رقمنة الادارة وتطوير منظومة العدالة، في إطار التوقي من انتشار فيروس « كورونا ».وذكر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، فهمي الزين، في تصريح لـ(وات ) أن هذه الجلسة للمحاكمة عن بعد في القضايا الجناحية تعد الأولى لأنها تربط بين 3 سجون مختلفة ليتم محاكمة 25 موقوفا موزعين على سجن المرناقية (موقوفان) وسجن السرس(10 موقوفين) وسجن سليانة(13 موقوفا) لافتا إلى أن المحاكمة دامت 3 ساعاتو أضاف الزين أن الربط التقني كان طيبا مثمّنا بذلك هذه التجربة بإعتبارها لبنة جديدة ستساهم في تقريب المتقاضي من ادارة العدالة وتحسين ظروف المحاكمات، على حد تعبيره، مؤكّدا المحاكمة كانت مطابقة لجميع الإجراءات الجزائية المعمول بها قانونياو كشف في سياق أخر أن من بين الإشكاليات التي تعترضهم مثلا موقوف في أحد السجون والأخر في سجن مغايروتعذّر عليهما الحضور في الأن ذاته نظرا لصعوبات تقنية فتم استنطاق أحد السجينين في المقابل تم التأخير من طرف النيابة العمومية لاحضار السجين الآخر.وأشار إلى المجهودات المبذولة سواء من الجهة القضائية أو الجهة الفنية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة لإنجاح هذه البادرة خاصة مع تواصل إنتشار فيروس كورونايذكر أنه تم بتاريخ 12 نوفمبر 2020 عقد أول جلسة للمحاكمة عن بعد بالمحكمة الإبتدائية بسليانة للموقوفين المودعين بالسجن المدني بسليانةيشار إلى أنه تم مؤخرا رفع إجراءات العمل العادية بالمحكمة الابتدائية بسليانة والإعلان عن إجراءات جديدة إلى غاية 13 جوان الجاري على خلفية تسجيل أكثر من 7 إصابات بفيروس كورونا.