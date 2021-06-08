مهرجان كان السينمائي : فيلم "مجنون فرح" للتونسية ليلى بوزيد يختتم أسبوع النقاد

يختتم فيلم "مجنون فرح" للمخرجة التونسية ليلى بوزيد فعاليات الدورة الستين لأسبوع النقاد الذي يقام ضمن مهرجان كان السينمائي من 7 إلى 15 جويلية 2021 .ويتابع الجمهور ضمن فعاليات أسبوع النقاد أعمال سينمائية من عديد البلدان منها سبعة أفلام روائية طويلة هي الأولى في أرصدة مخرجيها، إلى جانب ستة أفلام أخرى ضمن العروض الخاصة.ويعد فيلم ليلى بوزيد من بين هذه العروض الخاصة التي ستقدم في عرضها العالمي الأول. وسيكون الفيلم الفرنسي "روبوست" (1س و35دق) إخراج "كونستانس ماير" عرض الافتتاح.ويروي فيلم ليلى بوزيد (في ساعة و42 دقيقة) قصة أحمد شاب في الثامنة عشرة من عمره، وهو فرنسي من أصل جزائري نشأ في ضواحي باريس. يلتقي على مقاعد الجامعة شابة تونسية تدعى فرح، وصلت مؤخرًا إلى باريس فتشتد الروابط بينهما ويقع أحمد في حبها بشكل عميق ورغم شدة العشق والوله بها إلا أنه يحاول بشتى الطرق مقاومة الشعور الجارف تجاهها وصد نفسه عنها.