البطولة العربية للرماية بالقاهرة - ذهبيتان وبرنزية في رصيد المشاركة التونسية

وات -

تحصل المنتخب الوطني للرماية على ميداليتين ذهبيتين واحدة في مسابقة الفرق "سيدات" واخرى بواسطة الفة الشارني في مسابقة ( فردي سيدات ) مسدس 10م في فعاليات البطولة العربية للرماية بالقاهرة حسب ما افاد به رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية وكالة (وات).ويتكون المنتخب الوطني للسيدات في مسابقة الفرق من الفة الشارني ونورة نصري وأيناس القلعي .وكان علاء العثماني تحصل امس على الميدالية البرنزية في مسابقة فردي مسدس 10موتجري غدا منافسات الزوجي "مختلط" ضمن البطولة العربية للرماية التي تستضيفها القاهرة من 1 حتى 12 جوان الجاري بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية .ويشارك في منافسة الزوجي "مختلط" كل من علاء العثماني والفة شارني.وتشارك في البطولة العربية للرماية منتخبات تونس وفلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات ومصر البلد المنظم.