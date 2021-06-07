الزار: صابة الحبوب ضعيفة رغم الزيادة ب40 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط

وات -

إعتبر رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،عبد المجيد الزار، في تصريح، الإثنين، ل"وات" أن صابة الحبوب للموسم 2020 /2021 تعتبر ضعيفة رغم الزيادة المتوقعة ب40 بالمائة مقارنة بالموسم 2019 /2020.وأرجع الزار ضعف صابة الحبوب إلى عدم إستعمال الأسمدة والبذور الممتازة (أقل من 15 بالمائة من المساحات المبذورة) من قبل الفلاحين إلى جانب قلّة الأمطار وذلك على هامش زيارته إلى ولاية سليانة لمتابعة موسم الحصاد.وأكد رئيس المنظمة الفلاحية إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب، خاصّة، مع تسجيل انتاجية تقدر ب95 قنطارا في الهكتار الواحد بعدد من المناطق المروية مقابل 15 قنطارا في الهكتار الواحد بمناطق أخرى. واعتبر أن الأمر يستوجب تدخلا من الإرشاد الفلاحي.وقال الزار إنه تم "إقتراح ضبط تسعيرة الحبوب حتى يقبل الفلاح على زراعة الحبوب بإعتباره غذاء أساسيا ويمثل السيادة الغذائية" لافتا إلى أن تونس تقوم بتوريد ما قيمته 1800 مليار من الحبوب مما يعمل على تعميق عجز الميزان التجاري للبلاد.وبيّنت رئيسة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، نورة الزواري، أنّ صابة الحبوب لهذا الموسم قدرت بالجهة بحوالي 2 مليون قنطار مشيرة إلى أن المصالح المعنية صادقت على 29 مركزا لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تقدر بمليون و200 ألف قنطار.من جهته، بين الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، ل"وات" أنه تمت المصادقة على 180 مركزا لتجميع الحبوب بكامل تراب الجمهوريّة. وأفاد بأنّ مصالح ديوان الحبوب قامت بزيارة مختلف مراكز التجميع بجل الولايات. وكشف عن وجود إخلالات بعدد من المراكز وبأنّه يمكن تلافي ذلك.