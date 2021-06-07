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بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مباريات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 15:11 قراءة: 0 د, 21 ث
تجرى بعد غد الأربعاء لقاءات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد حسب البرنامج التالي:

الأربعاء 9 جوان 2021


في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النادي الافريقي

في قاعة سوسة الأولمبية
النجم الرياضي الساحلي - الجمعية الرياضية بالحمامات

في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف

في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - البعث الرياضي ببني خيار


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