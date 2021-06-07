بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مباريات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

تجرى بعد غد الأربعاء لقاءات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد حسب البرنامج التالي:الأربعاء 9 جوان 2021في قاعة رشاد خواجةمكارم المهدية - النادي الافريقيفي قاعة سوسة الأولمبيةالنجم الرياضي الساحلي - الجمعية الرياضية بالحماماتفي قاعة ساقية الزيتالنادي الرياضي بساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساففي قاعة الزواويالترجي الرياضي التونسي - البعث الرياضي ببني خيار