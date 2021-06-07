بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مباريات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

تجرى بعد غد الأربعاء لقاءات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد حسب البرنامج التالي:
الأربعاء 9 جوان 2021
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النادي الافريقي
في قاعة سوسة الأولمبية
النجم الرياضي الساحلي - الجمعية الرياضية بالحمامات
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - البعث الرياضي ببني خيار
الأربعاء 9 جوان 2021
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النادي الافريقي
في قاعة سوسة الأولمبية
النجم الرياضي الساحلي - الجمعية الرياضية بالحمامات
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - البعث الرياضي ببني خيار
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