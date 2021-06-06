الشرطة البيئية: تحرير ما يقارب 100 مخالفة في عدم إرتداء الكمامة داخل المحلات المفتوحة للعموم  وفي وسائل النقل العمومية

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قام جهازالشرطة البيئية ببلدية تونس بتحريرما يقارب 100 مخالفة في عدم إرتداء الكمامة داخل المحلات المفتوحة للعموم و في وسائل النقل العمومية خلال شهري أفريل وماي المنقضيين وذلك على مستوى 15 دائرة بلدية مرجع نظر بلدية تونسوقال رئيس مكتب الشرطة البيئية ببلدية تونس طارق باكير اليوم الأحد في تصريح ل(وات)، أنه والتزاما بتطبيق البروتوكول الصحي، تمكنت فرقة الشرطة البيئية من القيام ب 395 عملية مراقبة ميدانية للمحلات ذات صبغة تجارية أو مهنية أو حرفيةوأضاف أنه وبالتنسيق مع رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم تمت مراقبة مختلف الأسواق البلدية و توعية رواد السوق و المنتصبين بالإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي خاصة خلال الفترات التي تشهد حركة تجارية كثيفة الى جانب حجز 4 جرارات بسبب الالقاء العشوائي للفضلات الأسرية و البناء بسبخة السيجوميولفت الى أنه تم أيضا القيام ب 42 عملية حجز على ذمة المستودعات البلدية على غرار حجز ما يقارب 142 آلة شيشة من مختلف الأحجامو 125 كرسيا و 96 طاولة بسبب الاستغلال المفرط للرصيف الى جانب القيام ب 50 عملية إتلاف فوري لمواد غذائية منتهية الصلاحية و مخزنة بكيفية لا تستجيب لشروط حفظ الصحةوأبرز باكير أنه ومنذ شهر سبتمبر من سنة 2020 قامت فرقة الشرطة البيئية أيضا بتحرير 18 خطية إدارية بخصوص إلقاء الفواضل التجارية و تلويث الطريق العام و عدم إحترام شروط حفظ الصحةوأشار من جهة أخرى الى أن فرقة الشرطة البيئية تعمل على معاضدة مجهودات الإدارة الجهوية للصحة وذلك على مستوى مراكز التلقيح ضدكوفيد-19 من حيث التنظيم و التوعية و التحسيس و مراقبة مسالك التصرف في النفايات الطبية الخطرة المتأتية من مراكز التلقيح.