رقبي: الملعب النابلي بطل تونس للمرة 16 في تاريخه

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أحرز الملعب النابلي بطولة تونس في الرقبي ب15 لاعبا للمرة 16 في تاريخه، اثر فوزه على مستقبل جمال بنتيجة 20 - 17، اليوم السبت في الدور النهائي للبطولة بملعب المنزه.وسبق للملعب النابلي أن فاز بلقب البطولة سنوات ( 1988 - 1991 - 1993 - 1994 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2008 - 2009 - 2010 ).