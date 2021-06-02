تطعيم قرابة 40 ألف من الاطار التربوي ضد كوفيد-19 منذ انطلاق عمليات التلقيح بداية الاسبوع الماضي

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أفادت مديرة رعاية الصحة الأساسية والعضو بلجنة التلاقيح أحلام قزارة اليوم الاربعاء أن المصالح الطبية تمكنت من تطعيم قرابة 40 ألف من الاطار التربوي من أساتذة ومعلمين الذين شملتهم قائمة الأولويات للتلقيح ضد كوفيد-19 في مختلف جهات الجمهورية منذ بداية الأسبوع المنقضيوأوضحت أحلام قزارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن القائمة الاسمية التي تم احداثها في الغرض من قبل وزارة التربية ضمت 70 ألف شخص ضمن الأولويات المنصوص عليها و المتعلقة بالاشخاص الذين يفوق سنهم 50 سنة والاشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنةولفتت الى أن تطعيم الاطار التربوي بالجرعة الأولى كان قد انطلق في بعض المراكز الجهوية التابعة لوزارة التربيةيوم 24 ماي الماضي مبرزة أن بعض الجهات استكملت عمليات التلقيح ومن المتوقع حسب تقديرها الانتهاء من عمليات التلقيح في نهاية الاسبوع الجارييذكر أن وزارة التربية كانت قد دعت الإطار التربوي في مختلف الأسلاك ممن تشملهم أولوية التلقيح المذكورة، إلى المبادرة بتسجيل معطياتهم لدى المؤسسة التربوية أو الهيكل الإداري الراجعين إليه بالنظر في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 21 ماي الماضي وذلك تفعيلا للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة المتعلق بإدراج قطاع التربية ضمن أولويات تلقي التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19