رئيس الحكومة ينتقل قريبا إلى جنيف لحث رئيس المنظمة العالمية للصحة على تسريع جلب اللقاحات الى تونس في إطار "كوفاكس"

وات -

ينتقل رئيس الحكومة هشام مشيشي في الفترة القريبة المقبلة إلى سويسرا حيث سيجري محادثات في جنيف مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أجل تسريع عملية جلب اللقاحات الى تونس في إطار المبادرة العالمية "كوفاكس" نظرا الى بطء نسقها، وفق ما صرح به وزير الصحة فوزي مهدي.وقال فوزي مهدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش جلسة استماع عقدتها اليوم الاثنين لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان إنه تم الاتفاق في إطار مبادرة "كوفاكس" على جلب 4,5 مليون جرعة تلقيح، لكن لم يصل منها إلى تونس حتى الان سوى 250 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ونحو 250 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".وفي شهر فيفري الماضي صادق البرلمان على قانون يُرخّص للحكومة الانضمام إلى المبادرة العالمية "كوفاكس" لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا.يشار إلى أن مبادرة "كوفاكس" العالمية هي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي".