الاهلي المصري تحاصره الاصابات قبل مواجهة الترجي بذهاب نصف نهائي رابطة ابطال افريقيا

وات -

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري "ان نتيجة الأشعة التي خضع لها صانع العاب الفريق محمد مجدي أفشة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل".وأضاف على الموقع الرسمي للفريق على شبكة الانترنت أن اللاعب سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.ومن جهة اخرى، اوضح سيد عبدالحفيظ ان المدافع محمد هاني يعاني من شد في العضلة الأمامية.وتابع ان هاني سيحتاج الى راحة بثلاثة اسابيع من أجل التعافي من الإصابة وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.وتعرض اللاعبان للاصابة خلال المباراة امام نهضة بركان المغربي في اطار كاس السوبر الافريقي يوم الجمعة الماضي على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.وتوج الأهلي باللقب للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.وسيواجه الاهلي حامل اللقب في الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم الترجي الرياضي ذهابا في تونس يوم 18 جوان وايابا في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.