الدورة الثالثة لأيام قرطاج الكوريغرافية من 5 إلى 12 جوان 2021...دورة رقمية بامتياز

بعد تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا تقرر عقد الدورة الثالثة لأيام قرطاج الكوريغرافية من 5 إلى 12 جوان 2021 عبر المنصات الرقمية، وستكون هذه الدورة مهداة إلى روح فقيدة الساحة الثقافية والحقوقية زينب فرحات.ويمكن للمولعين بالفن الكوريغرافي متابعة مختلف عروض هذه الدورة مجانا على موقع المهرجان www.carthagedance.gov.tnوعلى حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.ومنذ تأسيس هذه التظاهرة سنة 2018 حرص القائمون عليها على وضعها تحت شعار "الالتزام"، بما فيه الالتزام بالقضايا الإنسانية والفنية وفق رؤية مفادها أن "لا رقص دون كرامة الجسد". كما يواصل المنظمون حرصهم على جعل المهرجان فضاء للإبداع والتفكير الحر والمواطني.وتعد أيام قرطاج الكوريغرافية مناسبة لتكوين جمهور يهتم بالرقص والفن الكوريغرافي ومرافقة المولعين بهذا الفن وتعزيز ثقافة الكوريغرافيا في تونس، من خلال توفير فضاءات للتحاور والتلاقي وتبادل التجارب وتحرير الفكر والجسد، وكذلك من خلال العروض الفنية التونسية والأجنبية التي يتم تقديمها.ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة الموجهة لجمهور من مختلف الأعمار.ودأبت أيام قرطاج الكوريغرافية، منذ إطلاقها، على منح جمهورها برنامجا يتألف من ثلاثة أقسام وهي البرمجة الفنية الدولية وتثمين الأعمال الفنية التونسية، فضلا عن التكوين في مجال الرقص الكوريغرافي ومختلف أشكال هذا الفن من خلال عقد مجموعة من الندوات والمنابر الحوارية.