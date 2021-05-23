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البطولة الجزائرية - وفاق سطيف المتصدر بقيادة المدرب الكوكي يفوز 8-0 على اتحاد بلعباس

Publié le Dimanche 23 Mai 2021 - 09:05 قراءة: 0 د, 40 ث
وات - عرفت الجولة 22 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة الجزائرية لكرة القدم, التي جرت يوم السبت, تحقيق المتصدر وفاق سطيف لفوز كبير مجسدا تربعه على "عرش" البطولة الجزائرية ومؤكدا نواياه في اللعب على اللقب.

وفي مباراة سارت في اتجاه واحد, فاز المتصدر, وفاق سطيف الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي على ضيفه اتحاد بلعباس
بثمانية نظيفة, وعرف اللقاء عودة الابن المدلل للفريق, عبد المؤمن جابو الذي احترف سابقا في النادي الافريقي , عندما دخل بديلا

.وتناوب على تسجيل أهداف وفاق سطيف الثمانية كل من جحنيط في د10 عن طريق ركلة جزاء وعمورة بثنائية في د20 و د32 وقندوسي في د22 والعوفي د 63 وبرباش د82 وغشة في د 90+1، وسعدي في د90+4.
ورفع "النسر" حصيلته الى 46 نقطة في الصدارة, في حين يحتل اتحاد بلعباس المركز 18 وبمجموع 16 نقطة.




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