المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يتلقّى اوّل جرعة من لقاح استرازينيكا



لقاح استرازينيكا هو لقاح فعّال وامن وهو اللقاح الأكثر انتشارا في العالم

تونس اختارت ان لا تستعمل لقاحا تحوم حوله ايّ شكوك

تلقّى اليوم الدكتور رياض دغفوس المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية اوّل جرعة من لقاح استرازينيكا المضادّ لفيروس كورونا.وأكّد الدكتور رياض دغفوس انّ لقاح استرازينيكا هو لقاح فعّال وامن وهو اللقاح الأكثر انتشارا في العالم حيث يجري استعماله حاليا في 148 بلد.كما أكّد الدكتور دغفوس انّ اغلب الدراسات العالمية والمحليّة بيّنت ان لقاح استرازينيكا لا يمثّل ايّ خطر على صحّة الملقّحين مشيرا الى ان الحالات التي ظهرت فيها اعراض جانبيّة هي حالات عددها ضئيل للغاية وهي تمثّل قرابة حالة على مليون شخص لمن يفوق 60 سنةودعا الدكتور دغفوس كافة المواطنات والمواطنين الى الاقبال على التلقيح دون أيّ تردّد، مطمئنا كل التونسيّين ان تونس اختارت ان لا تستعمل لقاحا تحوم حوله ايّ شكوك.