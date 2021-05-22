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انتخاب نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واصف جليل عضوا صلب لجنة التاديب للفيفا

Publié le Samedi 22 Mai 2021 - 08:42 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - تم انتخاب نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم محمد واصف جليل عضوا صلب لجنة التاديب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك خلال المؤتمر ال71 للفيفا الذي انعقد يوم الجمعة بواسطة تقنية الفيديو برئاسة جاني انفانتينو وبمشاركة كل الاتحادات الوطنية لكرة القدم.
وشارك رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء في اشغال هذا المؤتمر الذي تمت المصادقة خلاله على التقارير السنوية والمالية ومراقبي الحسابات لسنة 2020 الى جانب اعتماد ميزانية سنة 2022.
كما تمت المصادقة على بعض التعديلات التي تخص عددا من الفصول من النظام الاساسي للفيفا.

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