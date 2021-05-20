إطفاء 74 حريقا بمناطق مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أطفأت الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، الأربعاء، 74 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.



وجاء في البلاغ أن وحدات الحماية المدنية قامت بــ 343 تدخّلا، أمس الأربعاء بمناطق مختلفة، بينها 74 عملية إطفاء حرائق و100 تدخل للنجدة بالطّرقات و157 تدخّلات إسعاف في غير حوادث المرور.



