   Sabah - قل للمليحة  

وفاة رئيسة بلدية الميدة على إثر حادث مرور

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 12:09 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - - توفيت صباح اليوم الثلاثاء رئيسة بلدية الميدة من ولاية نابل شفيقة بن حمودة في إحدى المصحات الخاصة بالجهة بعد تعرضها لحادث مرور أليم، وفق ما ذكره معتمد الميدة ناجي الخشناوي في تصريح لصحفية (وات).

وبين المصدر ذاته، أن حادث المرور الذي جد أمس الاثنين بمنطقة سيدي جمال الدين في معتمدية منزل تميم تمثّل في اصطدام سيارة إدارية تابعة لبلدية الميدة وسيارة خفيفة وقد أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم رئيسة البلدية التي كانت إصابتها خطيرة ممّا أدى إلى وفاتها.

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