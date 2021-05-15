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كان مسلحا بعبوة غاز مشل للحركة وموس مروع المواطنين بالكرم الغربي في قبضة الامن

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 10:12 قراءة: 0 د, 17 ث
اوقف أمس اعوان مركز الامن الوطني بالكرم الغربي عنصر اجرامي خطير تخصص القيام بعمليات سلب للمواطنين تحت التهديد بموس ورشهم بواسطة عبوة غاز مشل للحركة وافتكاك هواتفهم وأموالهم.

بالتحري معه اعترف بما نسب اليه وبين انه سلب 4 مواطنين بعد أن هددهم بالطعن بواسطة موس وافتك منهم اغراضهم.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به.

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