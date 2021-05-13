وزارة الشؤون الثقافية تعلن امكانية استئناف التظاهرات مطلع الاسبوع المقبل

تونس 13 ماي (وات)- أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، مساء اليوم الخميس، أن الأنشطة بالمؤسسات الثقافية الراجعة بالنظر إليها ستستأنف بداية من يوم الاثنين المقبل، 17 ماي الجاري، على أن يتم ضبط الترتيبات الخاصة بذلك والإعلان عنها لاحقا، بالتنسيق مع الإدارات والهياكل المعنية.ورجحت الوزارة، أيضا، في بلاغ لها، "إمكانية استئناف التظاهرات الثقافية والفنية بداية من يوم الاثنين" المقبل وذلك تبعا للقرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العلمية الوطنية المنعقدة امس الاربعاء.ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكلّ مجال من مجالات الأنشطة الثقافية المعنية بكل عناية من ارتداء للكمامة، والتباعد الجسدي، وتوفير المستلزمات الوقائية الضرورية، مع مراعاة توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.واوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تبقى قابلة للتحيين وفق تطورات الوضع الصحي.وكانت اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد أعلنت أمس أنه سيتم بداية من يوم الاثنين المقبل وإلى غاية 6 جوان 2021، اعتماد جملة من الإجراءات، مع مواصلة تطبيق كافة الاجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمختلف الانشطة مع تكثيف الجهود بخصوص حملة التلقيح مع تمكين الفئات ذات الأولوية من التطعيم.