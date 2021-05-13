وزارة الشؤون الثقافية تعلن امكانية استئناف التظاهرات مطلع الاسبوع المقبل

تونس 13 ماي (وات)- أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، مساء اليوم الخميس، أن الأنشطة بالمؤسسات الثقافية الراجعة بالنظر إليها ستستأنف بداية من يوم الاثنين المقبل، 17 ماي الجاري، على أن يتم ضبط الترتيبات الخاصة بذلك والإعلان عنها لاحقا، بالتنسيق مع الإدارات والهياكل المعنية.
ورجحت الوزارة، أيضا، في بلاغ لها، "إمكانية استئناف التظاهرات الثقافية والفنية بداية من يوم الاثنين" المقبل وذلك تبعا للقرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العلمية الوطنية المنعقدة امس الاربعاء.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكلّ مجال من مجالات الأنشطة الثقافية المعنية بكل عناية من ارتداء للكمامة، والتباعد الجسدي، وتوفير المستلزمات الوقائية الضرورية، مع مراعاة توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.
واوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تبقى قابلة للتحيين وفق تطورات الوضع الصحي.
وكانت اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد أعلنت أمس أنه سيتم بداية من يوم الاثنين المقبل وإلى غاية 6 جوان 2021، اعتماد جملة من الإجراءات، مع مواصلة تطبيق كافة الاجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمختلف الانشطة مع تكثيف الجهود بخصوص حملة التلقيح مع تمكين الفئات ذات الأولوية من التطعيم.
ورجحت الوزارة، أيضا، في بلاغ لها، "إمكانية استئناف التظاهرات الثقافية والفنية بداية من يوم الاثنين" المقبل وذلك تبعا للقرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العلمية الوطنية المنعقدة امس الاربعاء.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكلّ مجال من مجالات الأنشطة الثقافية المعنية بكل عناية من ارتداء للكمامة، والتباعد الجسدي، وتوفير المستلزمات الوقائية الضرورية، مع مراعاة توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.
واوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تبقى قابلة للتحيين وفق تطورات الوضع الصحي.
وكانت اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد أعلنت أمس أنه سيتم بداية من يوم الاثنين المقبل وإلى غاية 6 جوان 2021، اعتماد جملة من الإجراءات، مع مواصلة تطبيق كافة الاجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمختلف الانشطة مع تكثيف الجهود بخصوص حملة التلقيح مع تمكين الفئات ذات الأولوية من التطعيم.
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