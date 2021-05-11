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الدورة 35 لمهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة من 14 إلى 21 أوت 2021

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 23:12 قراءة: 0 د, 38 ث
تلتئم الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة من 14 إلى 21 أوت 2021 بحسب ما أعلنت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة المنظمة لهذه التظاهرة.

وكان من المقرر أن تنعقد هذه الدورة من 4 إلى 14 أوت إلا أن لجنة التنظيم قررت تغيير الموعد بسبب الظروف الصحية التي تمر بها تونس ومختلف بلدان العالم جراء تفشي فيروس كوفيد 19 .


ويعد مهرجان قليبية لفيلم الهواة من أبرز المواعيد السينمائية الهامة في تونس الذي تحتضنه سنويا مدينة قليبية من ولاية نابل وهو موعد مفتوح يستقطب السينمائيين الهواة وطلبة مدارس السينما والسمعي البصري حيث يعد فضاء يقدمون فيه مشاريعهم السينمائية
في مختلف أقسام المهرجان وأهمها المسابقة الوطنية.
ويحظى هذا المهرجان السينمائي بدعم وزارة الشؤون الثقافية علما أن تنظيمه يجري بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة وبلدية قليبية.

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