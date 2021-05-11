الدورة 35 لمهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة من 14 إلى 21 أوت 2021

تلتئم الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة من 14 إلى 21 أوت 2021 بحسب ما أعلنت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة المنظمة لهذه التظاهرة.وكان من المقرر أن تنعقد هذه الدورة من 4 إلى 14 أوت إلا أن لجنة التنظيم قررت تغيير الموعد بسبب الظروف الصحية التي تمر بها تونس ومختلف بلدان العالم جراء تفشي فيروس كوفيد 19 .ويعد مهرجان قليبية لفيلم الهواة من أبرز المواعيد السينمائية الهامة في تونس الذي تحتضنه سنويا مدينة قليبية من ولاية نابل وهو موعد مفتوح يستقطب السينمائيين الهواة وطلبة مدارس السينما والسمعي البصري حيث يعد فضاء يقدمون فيه مشاريعهم السينمائيةفي مختلف أقسام المهرجان وأهمها المسابقة الوطنية.ويحظى هذا المهرجان السينمائي بدعم وزارة الشؤون الثقافية علما أن تنظيمه يجري بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة وبلدية قليبية.