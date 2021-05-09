الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 9 ماي 2021

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سليانة - كوفيد 19: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكاف: تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

صفاقس- كوفيد: 5 وفيات و158 إصابة جديدة و339 حالة تعافي جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت ولاية سليانة خلال اليومين المنقضيين 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 4623 حالة مؤكدةو ذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير، اليوم الأحد، في تصريح لـ (وات)، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 35 إصابة بسليانة المدينة و15 بالكريب و17 بالروحية و6 بسيدي بورويس و8 بمكثر و5 ببوعرادة و3 ببرقو وإصابتين بقعفور.وأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 30 حالة من بينها 11 بالانعاش و17 بالمستشفيات المحليةيذكر أن عدد الوفيات جراء الاصابة بكوفيد 19 بالجهة بلغ 201 حالة، منذ بداية الجائحة في مارس 2020.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، حالة وفاة و44 إصابة جديدة نتيجة العدوى بهذا الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 100 تحليل مخبري لعينات رفعت بتاريخ 07 ماي الجاري.وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 258 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 8087 إصابة، منها 7648 حالة تعافي.وأظهرت الاحصائيات الجديدة، أيضا، تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 57 شخصا، منهم 14 شخصا في أقسام الانعاش، فيما يخضع 439 شخصا للحجر الصحي، وهم يمثلون مجموعة الاصابات الجملية المسجلة بالجهة خلال الـ10 أيام الأخيرة.وبخصوص حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن عمليّة التلقيح تسير بنسق عادي بمركزي التلقيح بالكاف وتاجروين، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الملقحين إلى تجاوز الى غاية يوم أمس السبت، 13 ألف شخص.ودعا الجمني بالمناسبة، كافة متساكني الجهة إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه، حفاظا على سلامة الجميع من الإصابة بالوباء وكسر حلقة العدوى والحد من تداعيات انتشار الفيروس في الجهة.سجلت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 5 وفيات ناجمة عن فيروس "كورونا" و158 إصابة جديدة (من مجموع 521 تحليلا) و339 حالة تعافي من الوباء بحسب ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأحد.ويقيم في أقسام العناية المركزة 29 مصابا بالفيروس وفي أقسام "كوفيد أكسيجين" 227 مصابا وتأوي المصحات الخاصة بأقسام الأكسيجين فيها 72 مصابا.وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغ إلى حد الآن 968 حالة وفاة وإجمالي الإصابات وصل إلى 33140 إصابة في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء 30202 شخصا.