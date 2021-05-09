رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤدي زيارة عمل الى البرتغال يومي 10و11 ماي

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يؤدي رئيس الحكومة المكلف بادارة شؤون الداخلية هشام المشيشي زيارة عمل الى الى البرتغال يومي 10 و 11 ماي الجاري .وافاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة صباح اليوم الاحد بان المشيشي سيلتقي خلال هذه الزيارة نظيره البرتغالي انطونيو كوستا الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي .وذكر البلاغ ان اللقاء سيتناول سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وذلك اضافة الى النظر في دعم التعاون بين الاتحاد الاوروبي وتونس في مجال مكافحة جائحة كورونا.وسيشارك رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بصفته المكلف بادارة شؤون وزارة الداخلية في فعاليات الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة حيث سيكون له بالمناسبة وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة لقاء مع وزير الداخلية البرتغالي وكذلك بعدد من وزراء الداخلية وكبار المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع .