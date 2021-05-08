النادي الصفاقسي يتفق مع مدربه القديم الجديد حمادي الدو لتدريب الفريق الاول

وات -

اتفق النادي الصفاقسي مع مدربه القديم الجديد حمادي الدو لتولي تدريب الفريق الاول خلفا للاسباني مورسيا لمدة موسم ونصف حسب مصدر من هيئة النادي.وسبق لحمادي الدو ان درب ضمن الاطار الفني للنادي الصفاقسي كمساعد ثم عمل مع الفريق كمدرب اول . كما انضم الى اطار الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم وكانت له تجارب مع اندية تونسية وسعودية واماراتيةوكانت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اعلنت أنه تم الاتفاق رسميا على فك الارتباط بالتراضي مع المدير الرياضي نزار خنفير و.وذلك بعد ان تم منذ يومين اقالة المدرب الاسباني مورسيا من مهامهويذكر ان النادي الصفاقسي يتقاسم المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى قبل جولتين من نهاية البطولة بمعية مستقبل سليمان برصيد 36 نقطة ويراهن على احراز المركز الثالث المؤهل لمسابقة الاتحاد الافريقي .ويحتل اتحاد بنقردان (38 نقطة) المركز الثالث حاليا.ويتبارى النادي الصفاقسي غدا الاحد ( س 13 و30د) مع شبيبة القيروان بملعب الطيب المهيري في اطار الجولة قبل الاخيرة من البطولة.