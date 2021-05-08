البنك المركزي: استمرار عمل الموزعات الآلية للبنوك والبريد التونسي خلال الحجر الصحي

وات -

أوصى البنك المركزي التونسي في مذكرة وجّهها إلى البنوك والديوان الوطني للبريد أمس، الجمعة 7 ماي 2021، بتأمين استمرارية عمليّات السحب من الموزّعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجول المقررة بداية من يوم الأحد 9 ماي 2021 إلى غاية يوم الأحد 16 ماي 2021.ودعا البنك المركزي، ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجول المقررة، المديرين العامّين للبنوك والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للبريد إلى اتّخاذ الإجراءات الضّرورية لتأمين استمرارية عمليّات السّحب من الموزّعات الآليّة للأوراق النقديّة وعمليّات الدفع الالكتروني وذلك بالعمل على تأمين التزويد المستمرّ للموزّعات الآلية للأوراق النقدية والسّهر على حسن جاهزية المنصّات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني.كما أوصى باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن وإعلام البنك المركزي التونسي بالتدابير المتخذة وبكل المستجدات، التّي من شأنها أن تؤثر على السير العادي للأنشطة.