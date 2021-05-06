الترجي - شباب بلوزداد : الانغولي ندالا للقاء الذهاب والغامبي غاساما لمقابلة الاياب

عينت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الكونغولي جون جاك نغامبو ندالا لادارة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي المقررة يوم 15 ماي بالجزائر العاصمة لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.واعلن الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الخميس ان مباراة الاياب التي ستقام يوم 22 ماي برادس سيتولى ادارتها الحكم الغامبي باكاري غاساما.