جربة: رحلة جوية غير منتظمة من براغ ستصل بعد ظهر اليوم بعد وصول رحلة اولى مساء امس من روسيا البيضاء

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تستقبل الوجهة السياحية جربة جرجيس بعد ظهر اليوم ( الساعة الثانية والنصف بعد الزوال) أوّل رحلة جوية غير منتظمة قادمة من براغ ينتظر ان يكون على متنها 110 سوّاح ستعقبها رحلات اخرى اسبوعيا مع امكانية مضاعفتها وفق ما صرّح به لــــ(وات) المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي.وسيخضع الوافدون الى برتوكول صحي صارم للتوقي من فيروس كورونا منذ حلولهم بمطار جربة جرجيس الدولي الى نقلهم ثم ايوائهم بالنزل على غرار ما شمل يوم امس 110 سوّاحا الذين قدموا يوم امس في اول رحلة جوية غير منتظمة من روسيا البيضاء توزعوا على 5 وحدات فندقية بجزيرة جربة وخضعوا للبرتوكول الصحي السياحي بكل دقة وصرامة حيث قامت مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة بعملية مراقبة ومتابعة متواصلة لمراقبة تطبيق البرتوكول حسب تأكيد المحواشي.وينتظر ان تعقب هذه الرحلة الاولى من بيلاروسيا التي ينطلق بها الموسم السياحي في عودته التدريجية رحلة كل اسبوع على تتضاعف الرحلات وسط احترام للبرتوكول الصحي للسياحة من اجل استعادة الاسواق والاعداد للموسم السياحي مع الحذر والتقييم الدوري للمراجعة والتعديل عند الضرورة وفق توضيح المندوب الجهوي للسياحة.