جلسة عامة للبرلمان يوم الاثنين 3 ماي لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 3 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا(09.00) بالمبنى الأصلي.
ووفق بلاغ للبرلمان, يتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من أعضاء الحكومة :
- وزير الدفاع الوطني.
- وزير النقل واللوجستيك.
- وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
- وزير التجارة وتنمية الصادرات
ووفق بلاغ للبرلمان, يتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من أعضاء الحكومة :
- وزير الدفاع الوطني.
- وزير النقل واللوجستيك.
- وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
- وزير التجارة وتنمية الصادرات
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