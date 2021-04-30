   Warda - جيت في وقتك  

جلسة عامة للبرلمان يوم الاثنين 3 ماي لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 17:45 قراءة: 0 د, 17 ث
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 3 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا(09.00) بالمبنى الأصلي.
ووفق بلاغ للبرلمان, يتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من أعضاء الحكومة :

- وزير الدفاع الوطني.

- وزير النقل واللوجستيك.
- وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
- وزير التجارة وتنمية الصادرات

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225055



En continu

Toutes les news
..*

الجمعة 30 أفريل 2021 | 18 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:23 05:26 03:50
24°
 32° % 57 :الرطــوبة
تونــس 16°
3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
32°-1628°-1723°-1521°-1624°-16
  • Avoirs en devises
    20974,2

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,32067 DT        1$ =2,74954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   563,5 MDT