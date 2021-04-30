جلسة عامة للبرلمان يوم الاثنين 3 ماي لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 3 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا(09.00) بالمبنى الأصلي.ووفق بلاغ للبرلمان, يتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من أعضاء الحكومة :- وزير الدفاع الوطني.- وزير النقل واللوجستيك.- وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.- وزير التجارة وتنمية الصادرات