تطاوين : الاتحادات الجهوية المهنية تؤكد تمسكها بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في نوفمبر الماضي

وات -

أكّدت الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشغل بولاية تطاوين في بيان مشترك تلقّى مراسل (وات) في الجهة نسخة منه تمسّكها بمواصلة العمل ضمن لجان متابعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة يوم 5 نوفمبر الماضي والتزامها بالعمل من اجل تطبيق ما تعطل منها في اقرب الاجال.وعبّرت الاتحادات الجهوية عن ارتياحها للتقدم في تنفيذ بعض بنود الاتفاق ولا سيما عودة لجان فرز مناظرة الانتداب في شركة البيئة والغراسات والبستنة وصدور النتائج النهائية لمناظرات الشركات البترولية وتنزيل مبلغ 80 مليون دينار في صندوق التنمية والاستثمار وانطلاق النيابة الخصوصية للمجلس في تحديد مجالات تدخله وتمكين اعوان شركة البيئة من الزيادات العامة في أجورهم وصرف القسط الاول من المفعول الرجعي.ودعت الاتحادات الجهوية الثلاثة الحكومة الى الاسراع بتلافي التاخير في تنفيذ بقية البنود التي تشهد تعطلا خاصة ما يتعلق بنشر الدراسات الخاصة ببعث الشركات الخمسة ( اقرار الصيغة النهائية للعقد النموذجي لتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة والترفيع في راس مال شركة الجنوب للخدمات وامضاء العقود بينها وبين الشركات البترولية.وطالبت الاتحادات الجهوية حسب ما جا في البيان الحكومة بتحديد موعد عاجل لتجاوز كل الاشكالات بخصوص ملف اسناد القروض وعقد اجتماع لجنة المتابعة بحضور الرئيس المدير العام لبنك التضامن وكل الاطراف ذات الصلة بهذا الملف.والتزمت الاتحادات الجهوية بمزيد التشاور والتنسيق من اجل تحسين مناخ الاستثمار والتشغيل بالجهة وانتهاج الحوار سبيلا وحيدا لحل كل الاشكالات العالقة حسب نص البيان.