بنزرت: فتح تحقيق بشان الاعتداءات على الملك العمومي الغابي بمنطقة سيدي غريب بسجنان

وات -

تم رفع قضية لدى وكيل الجمهورية ضد كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداءات الحاصلة بالملك العمومي الغابي بمنطقة سيدي غريب بسجنان (ولاية بنزرت) والاعلان عن تنفيذ حملة ازالة دون اجل لكافة البناءات المنجزة والمتواصلة على طول مدخل المنطقة وما حولها، وفق ما افاد به والي الجهة محمد قويدر (وات).واضاف والي بنزرت في تصريحه ل(وات) خلال زيارة عمل غير معلنة اداها اليوم للمنطقة بحضور السلط المحلية ومندوب الفلاحة انه تم بالتنسيق مع الادارة العامة للغابات الاتفاق على ارسال فريق رقابي مركزي من مصالح الغابات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، والتى منها فتح تحقيق اداري مع كل من يثبت تقصيره في حفظ ملك الدولة.وكان والي بنزرت تولى الاسبوع الفارط تشكيل لجنة فنية وتسخير الة "تراكس" لتنفيذ حملات ازالة وهدم في البناءات المنجزة دون وجه حق قانوني بمنطقة غار الملح الشاطئ، واكد ان هذه الحملات متواصلة في الزمان والمكان وضد كل من اعتدى على القانون والملكين العمومي والخاص.