كاس تونس - نظام ومواعيد التصفيات

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم عن تفاصيل تصفيات كأس تونس للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستحمل اسم المرحوم صالح بن يوسفوستجرى مسابقة كأس تونس (نسخة المرحوم صالح بن يوسف ) للموسم الرياضي2020-2021 على ستة أدوار مقسمة من الدور التمهيدي الأول الى الدور النهائيوتشارك في التصفيات جميع فرق الرابطة المحترفة الأولى و الفرق المترشحة لمرحلة التتويج لكل من الرابطة المحترفة الثانية و رابطتي الهواة مستوى أول و مستوى ثان للموسم 2020-2021 اضافة لإثني عشر(12) فريقا من الرابطات الجهوية.- ((8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج من الرابطة المحترفة الثانية.-( (8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج من رابطة الهواة مستوى أول.-((8 نوادي الصاعدة من رابطة الهواة مستوى 2.- 12 ناد عن الرابطات الجهوية وهي الأحسن ترتيبا عن كل رابطة جهوية بالنسبة للموسم الرياضي 2019-2020 بعد تلك التي حققت صعودها في ذلك الموسم.- 18 ناد مترشح من الدور التمهيدي- 14 ناد من الرابطة المحترفة الأولى.وتشارك الاندية المتاهلة في الأدوار ثمن وربع ونصف نهائية والنهائي.وستتم القرعة لهذه الأدوار في إطار قرعة موجهة إلى حدود الدور النصف النهائي.- 23 مـــاي 2021 : الدور التمهيدي- 26 مـــاي 2021 : الدور السادس عشر-30 مـــاي 2021 : الدّور ثمن النهائي-2 جـــوان 2021 : الدّور ربع النّهـــائيو سيتم لاحقا تحديد موعد بقية الأدوار حسب تواريخ مشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية.