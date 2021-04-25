كاس تونس - نظام ومواعيد التصفيات

وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم عن تفاصيل تصفيات كأس تونس للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستحمل اسم المرحوم صالح بن يوسف
وستجرى مسابقة كأس تونس (نسخة المرحوم صالح بن يوسف ) للموسم الرياضي2020-2021 على ستة أدوار مقسمة من الدور التمهيدي الأول الى الدور النهائي
وتشارك في التصفيات جميع فرق الرابطة المحترفة الأولى و الفرق المترشحة لمرحلة التتويج لكل من الرابطة المحترفة الثانية و رابطتي الهواة مستوى أول و مستوى ثان للموسم 2020-2021 اضافة لإثني عشر(12) فريقا من الرابطات الجهوية.
ويشارك في الدور التمهيدي 36 ناد مقسمة كالآتي:
- ((8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج من الرابطة المحترفة الثانية.
-( (8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج من رابطة الهواة مستوى أول.
-((8 نوادي الصاعدة من رابطة الهواة مستوى 2.
- 12 ناد عن الرابطات الجهوية وهي الأحسن ترتيبا عن كل رابطة جهوية بالنسبة للموسم الرياضي 2019-2020 بعد تلك التي حققت صعودها في ذلك الموسم.
ويشارك في الدور السادس عشر 32 ناد مقسمة كالاتي:
- 18 ناد مترشح من الدور التمهيدي
- 14 ناد من الرابطة المحترفة الأولى.
وتشارك الاندية المتاهلة في الأدوار ثمن وربع ونصف نهائية والنهائي.
وستتم القرعة لهذه الأدوار في إطار قرعة موجهة إلى حدود الدور النصف النهائي.
وستكون مواعيد مباريات التصفيات كالاتي :
- 23 مـــاي 2021 : الدور التمهيدي
- 26 مـــاي 2021 : الدور السادس عشر
-30 مـــاي 2021 : الدّور ثمن النهائي
-2 جـــوان 2021 : الدّور ربع النّهـــائي
و سيتم لاحقا تحديد موعد بقية الأدوار حسب تواريخ مشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية.
وستجرى مسابقة كأس تونس (نسخة المرحوم صالح بن يوسف ) للموسم الرياضي2020-2021 على ستة أدوار مقسمة من الدور التمهيدي الأول الى الدور النهائي
وتشارك في التصفيات جميع فرق الرابطة المحترفة الأولى و الفرق المترشحة لمرحلة التتويج لكل من الرابطة المحترفة الثانية و رابطتي الهواة مستوى أول و مستوى ثان للموسم 2020-2021 اضافة لإثني عشر(12) فريقا من الرابطات الجهوية.
ويشارك في الدور التمهيدي 36 ناد مقسمة كالآتي:
- ((8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج من الرابطة المحترفة الثانية.
-( (8 نوادي المترشحة لمرحلة التتويج من رابطة الهواة مستوى أول.
-((8 نوادي الصاعدة من رابطة الهواة مستوى 2.
- 12 ناد عن الرابطات الجهوية وهي الأحسن ترتيبا عن كل رابطة جهوية بالنسبة للموسم الرياضي 2019-2020 بعد تلك التي حققت صعودها في ذلك الموسم.
ويشارك في الدور السادس عشر 32 ناد مقسمة كالاتي:
- 18 ناد مترشح من الدور التمهيدي
- 14 ناد من الرابطة المحترفة الأولى.
وتشارك الاندية المتاهلة في الأدوار ثمن وربع ونصف نهائية والنهائي.
وستتم القرعة لهذه الأدوار في إطار قرعة موجهة إلى حدود الدور النصف النهائي.
وستكون مواعيد مباريات التصفيات كالاتي :
- 23 مـــاي 2021 : الدور التمهيدي
- 26 مـــاي 2021 : الدور السادس عشر
-30 مـــاي 2021 : الدّور ثمن النهائي
-2 جـــوان 2021 : الدّور ربع النّهـــائي
و سيتم لاحقا تحديد موعد بقية الأدوار حسب تواريخ مشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية.
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