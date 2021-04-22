منظمة الأعراف تدعو الرئاسات الثلاث إلى التهدئة وتسريع الحوار لتجاوز كل الخلافات

دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس، الرئاسات الثلاث إلى التهدئة والأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والإسراع بالجلوس على طاولة الحوار لتجاوز كل الخلافات.واعتبر اتحاد الاعراف، في بيان أصدره حول التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية والوطنية، أن استمرار الخلافات لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون عواقبه وخيمة على الجميع وعلى الشعب التونسي بالدرجة الأولى.كما نبه "من التداعيات الخطيرة لهذه الأجواء المشحونة ولهذه التجاذبات التي ما فتئت تحتد، معتبرا أن تواصلها أصبح ينذر بالقفز في المجهول ويهدد استقرار البلاد".كما شدد الاتحاد في ذات السياق، على وجوب انكباب كل السلطات وكل القوى الوطنية على المشاغل الحقيقية والحيوية للتونسيين، ومعالجة المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهد تدهورا مستمرا وتفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، وفق نص البيان.