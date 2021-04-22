الرابطة2 - امل جربة يقرر الانسحاب من دورة الصعود ( رئيس الهيئة التسييرية )

قال سعد الدين بلحاج علي رئيس الهيئة التسييرية لأمل جربة في كلمة بثتها صفحة النادي على "الفايس بوك " انه تقرر انسحاب الفريق من دورة الصعود ضمن منافسات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وذلك بسبب ما اعتبره " مظلمة تحكيمية تعرض لها الامل في دورة الصعود".وافاد انه بعد اجتماع الهيئة المصاحبة للفريق في الحمامات اختارت الهيئة المديرة الانسحاب مضيفا انه انتظر رد فعل من الجامعة على اداء حكم المباراة امس لكن ذلك لم يحصل "وانتقد رئيس الهيئة التسييرية لأمل جربة اداء الحكم مجدي بلحاج علي وخاصة اعلان ضربة جزاء لاولمبيك مدنين في مباراة يوم امس التي انتهت بالتعادل 1-1 بين امل جربة واولمبيك مدنين في اطار الجولة الثانية من الدورة.ويذكر ان امل جربة يحتل المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الاولى في مرحلة الصعود.