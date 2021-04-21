كاس الاتحاد الافريقي ... النادي الصفاقسي يتاهل الى ربع النهائي

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فاز النادي الصفاقسي اليوم في بورتو نوفو ( البينين) على ساليتاس البوريكيني بنتيجة 2 -صفر في الجولة الخامسة قبل الاخيرة لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة).وسجل فراس شواط د7 وكنغسلاي ايدو د51 هدفي النادي الصفاقسيورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني وتاهل الى ربع نهائي المسابقة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بينما تجمد رصيد ساليتاس البوركيني عند 3 نقاط1- جيراف السنغالي 10 5 تاهل الى ربع النهائي2- النادي الصفاقسي 9 5 تاهل الى ربع النهائي----------------------------------3- النجم الساحلي 5 54- ساليتاس البوركيني 3 5