كاس الاتحاد الافريقي ... النادي الصفاقسي يتاهل الى ربع النهائي

وات - فاز النادي الصفاقسي اليوم في بورتو نوفو ( البينين) على ساليتاس البوريكيني بنتيجة 2 -صفر في الجولة الخامسة قبل الاخيرة لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة).
وسجل فراس شواط د7 وكنغسلاي ايدو د51 هدفي النادي الصفاقسي
ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني وتاهل الى ربع نهائي المسابقة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بينما تجمد رصيد ساليتاس البوركيني عند 3 نقاط
الترتيب
نقاط لعب
1- جيراف السنغالي 10 5 تاهل الى ربع النهائي
2- النادي الصفاقسي 9 5 تاهل الى ربع النهائي
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3- النجم الساحلي 5 5
4- ساليتاس البوركيني 3 5
وسجل فراس شواط د7 وكنغسلاي ايدو د51 هدفي النادي الصفاقسي
ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني وتاهل الى ربع نهائي المسابقة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بينما تجمد رصيد ساليتاس البوركيني عند 3 نقاط
الترتيب
نقاط لعب
1- جيراف السنغالي 10 5 تاهل الى ربع النهائي
2- النادي الصفاقسي 9 5 تاهل الى ربع النهائي
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3- النجم الساحلي 5 5
4- ساليتاس البوركيني 3 5
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