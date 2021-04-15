عدد الوفيات في الوسط المدرسي جراء الاصابة بكورونا يبلغ 42 وفاة منذ العودة المدرسية إلى غاية 13 أفريل الجاري (وزارة التربية)

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بلغ عدد الوفيات بالوسط المدرسي جراء فيروس كورونا المستجد من 15 سبتمبر 2020 إلى غاية 13 أفريل الجاري 42 حالة وفاة، اضافة الى 9471 إصابة مكتشفة و8941 حالة شفاء، حسب بلاغ صادر الخميس عن وزارة التربية.وبلغ عدد الإصابات المكتشفة في صفوف التلاميذ 3979 حالة، في هذه الفترة المذكورة، مقابل 3763 حالة شفاء.وسجل الوسط التربوي 4370 حالة إصابة في صفوف المدرسين، و843 حالة إصابة لدى اطارات الاشراف التربوي والبيداغوجي والاداريين والقيمين والمرشدين التطبيقيين.وتشهد البلاد في الآونة الأخيرة تصاعدا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي السلالات الجديدة من فيروس كوفيد-19، مما دفع نقابات التعليم إلى اقتراح تعليق للدروس لمدة 10 أيام بهدف كسر حلقات العدوى والتوقي من خطر الفيروس.