تقلبات جوية متوقعة خلال هذا اليوم.. طقس ممطر بالشمال والمناطق الغربية.. أمطار متفرقة تكتسي احيانا صبغة رعدية ومن المنتظر ان تشمل تدريجيا شرق البلاد ومن المنتظر ان تكون محليا غزيرة..الرياح القوية تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة..من المنتظر أن تصل سرعتها إلى 70 كلم/س و تتجاوز مؤقتا 90 في شكل هبات بالجنوب الغربي.. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بداية من فترة ما بعد الظهر.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب..تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 28 و34 ببقية الجهات وتصل الى 37 بالبرمة وبرج الخضراء..