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النادي الصفاقسي - انتهاء موسم ايمن دحمان بعد اصابة في الاربطة المتقاطعة

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 14:32 قراءة: 0 د, 33 ث
اعلن النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الاثنين عن اصابة حارس مرماه الدولي ايمن دحمان على مستوى الاربطة المتقاطعة.
وينتظر ان يخضع ايمن دحمان (24 عاما) لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 اشهر.

وكان ايمن دحمان غادر الملعب خلال الشوط الاول من المباراة امام النجم الساحلي يوم الاحد في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وتعادل النادي الصفاقسي مع النجم الساحلي 2-2 ليحافظ على الصدارة برصيد 6 نقاط. ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني ب5 نقاط امام جاراف السنغالي ب4 نقاط الذي ينزل يوم الاثنين ضيفا ساليتاس البوركيني متذيل الترتيب ب3 نقاط.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224045

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 15h 49m |           
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