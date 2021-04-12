تونسيان ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" لسنة 2021

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وصلت روايتان من تونس الى المرحلة النهائية للاعمال المترشحة ضمن مسابقة القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في دورتها الرابعة عشرة لسنة 2021 وهي "الاشتياق للجارة" للكاتب الحبيب السالمي و"نازلة دار الاكابر" للكاتبة اميرة غنيم وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيغ من عملية الفرز لنحو ثلاثين رواية مترشحة للجائزة.وقد اعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" على موقعها الرسمي على الانترنت عن الروايات المترشحة للقائمة القصيرة لسنة 2021 وهي "دفاتر الوراق" لجلال برجس من الاردن و"الاشتياق الى الجارة" للحبيب السالمي من تونس و"الملف 42 " لعبد المجيد سباطة من المغرب و"عين حمورابي" لعبد اللطيف ولد عبدالله من الجزائر و"نازلة دار الاكابر" لاميرة غنيم من تونس و"وشم الطائر" لدنيا ميخائيل من العراق.يقول شوقي بزيغ رئيس لجنة التحكيم في بيان نشره على حسابه بالفيسبوك بخصوص الاعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية دورة 2021 " الروايات التي قدمت هذا العام وان كانت اقل من سابقاتها على صعيد الكم الا انها تقف على المستوى النوعي جنبا الى جنب مع افضل الاعمال التي عرفتها هذه الجائزة منذ انطلاقتها" مضيفا ان "ابرز ما كشف عنه التفحص العميق للروايات الست التي بلغت القائمة القصيرة هو انحسار الانا المغلقة للمؤلفين في مقابل التصاقهم بجذورهم وترابهم الام وذاكرتهم الجمعية ".ويؤكد شوقي بزيغ في نفس البيان انه "لم يكن من السهولة بمكان ان تصل لجنة التحكيم الى ما وصلت اليه من نتائج فمن بين ثلاثين رواية كانت تتقدم بثبات الى ساحة المنافسة كان علينا مكرهين وبعد مداولات شاقة ونقاشات معمقة والتزاما بشروط الجائزة ان نكتفي بستة عشر عملا في مرحلة القائمة الطويلة وبستة اعمال في المرحلة الحالية حيث ان ما توصلنا اليه من نتائج انما استنادا الى اعتبارات فنية وابداعية لا علاقة لها بكل ما يتصل ببلد الكاتب او عمره او جنسه او شهرته او الجهة الناشرة لعمله ".ويشار الى وصول كاتبين الى القائمة الفصيرة لهذه السنة سبق لهما ان ترشحا للجائزة وهما جلال برجس من الاردن المرشح للقائمة الطويلة سنة 2014 عن روايته "سيدات الحواس الخمس" والحبيب السالمي من تونس المرشح بالقائمة القصيرة للجائزة بين عامي 2009 و2012 عن اعماله "روائع ماري كلير" و"نساء البساتين" .كما وصل الى القائمة القصيرة للمرة الاولى اربعة كتاب وهم عبد المجيد سباطة من المغرب وعبد اللطيف ولد عبد الله من الجزائر واميرة غنيم من تونس ودنيا ميخائيل من العراق .وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" الى مكافأة التميز في الادب العربي المعاصر وتشجيع الاقبال على قراءته على الصعيد العالمي من خلال ترجمة الروايات القائزة الى لغات عدة ونشرها عبر العالم ومن المنتظر الاعلان عن الرواية الفائزة اواخر شهر ماي القادم مع العلم انه سبق للكاتب التونسي شكري المبخوت ان فاز ب"البوكر" سنة 2015 عن روايته "الطلياني" .