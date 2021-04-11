معهد الرصد الجوي: عملية رصد هلال رمضان في مدينة تونس ستجري استثنائيا انطلاقا من مقر المعهد

يجرى المعهد الوطني للرصد الجوي بصفة استثنائية وبطريقة مغلقة، انطلاقا من مقره ، عملية رصد هلال بداية شهر رمضان 2021 ، بالنسبة لمدنية تونس، بعد غروب شمس اليوم الأحد 11 أفريل - الموافق لـ29 شعبان 1442واضاف المعهد ، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ، ان عملية رصد الهلال ستجري بصفة إستثنائية بحضور أعوان من المعهد و إطارات من وزارة الشؤون الدينية فقط، مبينا ان هذا الاجراء ياتي في اطار الوضع الصحي الذي تمر به تونس وتجنبا للإكتظاظ .واعتاد متساكنو العاصمة ، رصد هلال رمضان انطلاقا من هضبة سيدي بلحسن، في اطار عملية مفتوحة للعموم يحضرها مسؤولون دينيون وفنيون من المعهد الوطني للرصد الجوي الى جانب المواطنين.وتشير البيانات الفلكية للمعهد الوطني للرصد الجوي الى وقوع الاقتران يوم الإثنين 12 أفريل 2021 على الساعة 03 و31 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس.