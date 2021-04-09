تطعيم أكثر من 8570 شخص يوم الخميس 8 أفريل بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا، من بينهم 872 شخصا تلقوا الجرعة الثانية



العدد الإجمالي للملقّحين : 124779



عدد الملقحين ليوم الخميس 08 افريل 2021 : 8537

العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 4860

العدد اليومي للملقحين بالجرعة الثانية : 872 العدد الإجمالي للمسجّلين : 1007850العدد الإجمالي للملقّحين : 124779عدد الملقحين ليوم الخميس 08 افريل 2021 : 8537العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 4860العدد اليومي للملقحين بالجرعة الثانية : 872

وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرضوكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 7 أفريل الجاري،49 حالة وفاة و1833 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 7364 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9136 حالة وفاة و266827 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.