تطعيم أكثر من 8570 شخص يوم الخميس 8 أفريل بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا، من بينهم 872 شخصا تلقوا الجرعة الثانية

في اليوم 27 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا
العدد الإجمالي للمسجّلين : 1007850
العدد الإجمالي للملقّحين : 124779
عدد الملقحين ليوم الخميس 08 افريل 2021 : 8537
العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 4860
العدد اليومي للملقحين بالجرعة الثانية : 872
وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض
وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 7 أفريل الجاري،49 حالة وفاة و1833 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 7364 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9136 حالة وفاة و266827 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.
العدد الإجمالي للمسجّلين : 1007850
العدد الإجمالي للملقّحين : 124779
عدد الملقحين ليوم الخميس 08 افريل 2021 : 8537
العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 4860
العدد اليومي للملقحين بالجرعة الثانية : 872
وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض
وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 7 أفريل الجاري،49 حالة وفاة و1833 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 7364 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9136 حالة وفاة و266827 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.
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