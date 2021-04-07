الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاربعاء 7 أفريل 2021

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القصرين: رصد حالتي وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 196 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة لتسعيني

نابل: تسجيل حالتي وفاة و114 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

المنستير: تسجيل 3 وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت المصالح الصحية بولاية القصرين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حالتي وفاة جديدتين جراء وباء "كورونا"، ما رفع عدد ضحايا الفيروس منذ بدء الموجة الثانية إلى حدود اليوم الإربعاء، إلى 279 حالة وفاة.وسجّلت ذات المصالح، 42 إصابة جديدة مساء أمس الثلاثاء، عقب صدور نتائج تحاليل 142 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى حدود اليوم، إلى 7779 إصابة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني .وجدّد الشعباني، في تصريح لـ(وات)، دعوته إلى كافة المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الحذر، والإلتزام بقواعد حفظ الصحة، وتكريس التباعد الإجتماعي، وإرتداء الكمامات، نظرا لخطورة الوضع الوبائي الحالي بالجهة.وأشار، في هذا السياق، الى بلوغ قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بالقصرين طاقة استيعابه القصوى، كما شدّد على ضرورة المبادرة بالتسجيل في منظومة التلاقيح، بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر فيروس "كورونا".وبخصوص حملة التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا"، بيّن ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص الذين وقع تطعيمهم منذ انطلاق الحملة في 13 مارس الجاري الى حدود يوم أمس الثلاثاء، بلغ 2440 شخصا بين إطارات طبيّة وشبه طبية وكبار السن، من بينهم 245 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح أمس الثلاثاء، مقابل 24 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية ، 196 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا"، في تطور ملحوظ للإصابات ينذر بموجة ثالثة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، الدكتور زيد العنز.واعتبر الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، ان هذا النسق التصاعدي للاصابات متوقعا امام حالة التسيب والانفلات خلال العطلة المدرسية الماضية، وما رافقها من تنظيم عدة حفلات زفاف ومناسبات شهدت تجمعات كبيرة دون احترام شروط الوقاية، وخاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وهو ما يجعل الوضع الوبائي حرجا ويدعو الى الانتباه والحذر، حسب قوله.وقد ارتفعت الاصابات الجديدة بمختلف المعتمديات، وخاصة بجزيرة جربة ومدنين الكبرى لتسجل الجزيرة 75 اصابة، منها 45 اصابة بميدون، و18 بحومة السوق، و12 اصابة لاول مرة بأجيم، ومدنين الكبرى بـ54 إصابة، منها 34 بمدنين الجنوبية، و20 بمدنين الشمالية، ثم جرجيس بـ28 إصابة، وبن قردان 19 إصابة، وسيدي مخلوف 16 ، وبني خداش 4 اصابات.وبلغ العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء، الى 10 الاف و579 إصابة، فيما ارتفع العدد الجملي لحالات الوفاة الى 410 حالات، بعد بتسجيل حالة وفاة واحدة لمسن في الـ90 من العمر.ولم يتعاف، أمام هذا العدد الكبير من الاصابات، إلا 10 مصابين، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 9076 حالةمن جانب آخر، تحولت اليوم الفرق الصحية االى معتمدية مدنين الجنوبية، بعد ان أنهت عملها على امتداد يومين بمعتمدية مدنين الشمالية، في اطار التقصي العشوائي حول فيروس "كورونا" لـ20 عينة بكل معتمدية.ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية نابل، ليبلغ 515 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك على إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس الثلاثاء.وتعود حالتي الوفاة، لامرأة في العقد السابع من عمرها أصيلة معتمدية نابل، وامرأة ثانية تبلغ من العمر 62 سنة أصيلة معتمدية منزل بوزلفة.وسجلت الجهة، أيضا، 114 إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الحالات النشيطة إلى 528 حالة من مجموع 16769 إصابة مكتشفة منذ بداية انتشار الوباء، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس 38 مصابا.ارتفع مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير منذ بداية الجائحة إلى 424 حالة وفاة منها 3 وفيات سجلت أمس الثلاثاء بكلّ من معتمديات جمال وقصر هلال وطبلبة، و15 ألفا و700 إصابة منها 47 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحةوتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 24 إصابة بالمنستير، و7 إصابات بقصر هلال، و5 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالوردانين، و3 إصابات بالساحلين، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بطبلبة.وتطور العدد الجهوي للإصابات بفيروس "كورونا" خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 5 أفريل 2021، إلى 617 إصابة أي 103 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، وتاتى معتمدية الوردانين في الصدارة من حيث عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن حيث بلغت 309 إصابات، تليها الساحلين 202 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وبنبلة 147 إصابة لكل 100 ألف ساكن، والمنستير 169 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وارتفع العدد الجملي لحالات التعافي إلى 14 ألفا و494 حالة شفاء منها 17 حالة تعافي جديدة.وشهدت الجهة إلى غاية 6 أفريل الجاري تطورا في الحالات التي مازالت حاملة لفيروس "كورونا" المستجد إلى 782 حالة، وتوجد 91 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بولاية المنستير من مجموع 1404 حالات وقع ايواؤها منذ بداية الجائحة، وبلغت نسبة الاشغال الجهوية لأسرة "الكوفيد" 56 فاصل 5 في المائة.ومن جهة اخرى، سجل أعوان الصحة منذ 13 مارس الى يوم امس الثلاثاء تلقيح 7965 شخصا ضد فيروس "كورونا" من بينهم 374 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح، وذلك بكلّ من المركز الجهوي عدد 1 بالمنستير والمركز الجهوي عدد 2 بقصر هلال