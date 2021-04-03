الاتفاق السعودي يعلن غياب لاعبه الدولي التونسي نعيم السليتي عن الملاعب لعدة اسابيع بداعي الاصابة

وات -

اعلن نادي الاتفاق السعودي ان متوسط ميدانه الدولي التونسي نعيم السليتي سيبتعد عن الملاعب لعدة اسابيع بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم في الاسبوع الماضي.واضاف الفريق السعودي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان الفحوصات التي خضع لها نعيم السليتي كشفت ان الاصابة هي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية تحتاج الى راحة لعدة أسابيع.ولعب نعيم السليتي كاساسي خلال مباراة المنتخب التونسي ونظيره الليبي (5-2) يوم الخميس 25 مارس الماضي في بنغازي في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكنه لم يشارك في المباراة الثانية امام غينيا الاستوائية (2-1) لحساب الجولة السادسة والاخيرة يوم الاحد الماضي في رادس.ويقدم نعيم السيتي موسما محترما مع الاتفاق صاحب المركز السادس في البطولة السعودية لكرة القدم ونجح الى غاية الجولة الرابعة والعشرين في تسجيل 8 اهداف.