   Abdelwahab - علشان الشوك اللي في الورد  

الاتفاق السعودي يعلن غياب لاعبه الدولي التونسي نعيم السليتي عن الملاعب لعدة اسابيع بداعي الاصابة

Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 14:41 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - اعلن نادي الاتفاق السعودي ان متوسط ميدانه الدولي التونسي نعيم السليتي سيبتعد عن الملاعب لعدة اسابيع بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم في الاسبوع الماضي.

واضاف الفريق السعودي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان الفحوصات التي خضع لها نعيم السليتي كشفت ان الاصابة هي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية تحتاج الى راحة لعدة أسابيع.


ولعب نعيم السليتي كاساسي خلال مباراة المنتخب التونسي ونظيره الليبي (5-2) يوم الخميس 25 مارس الماضي في بنغازي في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكنه لم يشارك في المباراة الثانية امام غينيا الاستوائية (2-1) لحساب الجولة السادسة والاخيرة يوم الاحد الماضي في رادس.
ويقدم نعيم السيتي موسما محترما مع الاتفاق صاحب المركز السادس في البطولة السعودية لكرة القدم ونجح الى غاية الجولة الرابعة والعشرين في تسجيل 8 اهداف.



أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223539



En continu

Toutes les news

السبت 03 أفريل 2021 | 21 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:14 18:45 15:57 12:29 06:02 04:34
22°
 23° % 37 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.14 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1422°-1219°-1222°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    21922,8

  • (2 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 avril)   1340,3 MDT