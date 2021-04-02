متابعة تقدّم مشروع ترميم مكتبة العطّارين القديمة بالمدينة العتيقة

في إطار متابعة مشاريع الترميم وإعادة التوظيف التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية، أدّى رئيس الدّيوان يوسف بن ابراهيم صباح يوم أمس الخميس 01 أفريل 2021 زيارة إلى معلم "قشلة العطّارين" بالمدينة العتيقة والذي يعرف أيضا بالمكتبة الوطنية القديمة بالعطّارين.وتمّت المعاينة بحضور كلّ من المدير العام للمعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ والمديرة العامة لدار الكتب الوطنية رجاء بن سلامة ومدير عام التراث أحمد شعبان ومديرة المواقع والمعالم راضية بن مبارك ومحافظ مدينة تونس منتصر جمور.خصّصت هذه الزّيارة لمتابعة تقدّم مشروع ترميم هذا المعلم وإعادة توظيفه ثقافيا باستغلال جزء منه كمتحف افتراضي للكتاب إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية الأخرى في بقيّة مساحاته.ويعود تاريخ إنشاء "قشلة العطّارين" إلى سنة 1814، ويمسح المعلم 3500 متر مربع (المساحة المغطّاة)، وهو معلم مرتّب منذ تاريخ 25 جانفي 1922.وتمّ بعد هذه الزيارة تحديد موعد لضبط البرنامج الوظيفي للمعلم بما سيسهم في تثمينه وإعادة إحيائه واستغلاله وفق آجال محدّدة.